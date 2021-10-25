Акції Tesla зросли до історичного максимуму У наслідок цього Tesla ненадовго перевищила оцінку Facebook Inc

У п'ятницю, 22 жовтня, акції Tesla зросли до рекордно високого рівня, що зробило компанію ще на крок ближче до приєднання до елітної групи компаній з ринковою вартістю в 1 трлн дол.

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Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що акції зросли в ціні на 1,8% та досягли максимуму в 910 дол, а потім на торгах в Нью-Йорку закрилися на позначці в 909,68 дол. "Унаслідок цього Tesla ненадовго перевищила оцінку Facebook Inc", - пише агентство. 25 жовтня акції торгуються на рівні 909 дол. Видання нагадує, що цього року акції Tesla зросли загалом на 29%. Серед причин росту акцій експерти називають, зокрема, останні сильні квартальні результати Tesla, які продемонстрували, що компанія справляється з нестачею напівпровідників набагато краще, ніж традиційні автовиробники. Нагадаємо: Автовиробник Tesla прозвітувала про рекордну виручку та чистий прибуток у 3 кварталі цього року - компанія наростила продажі електромобілів на тлі дефіциту чипів та збоїв в глобальній логістиці. Читайте також: Продажі Tesla ростуть, незважаючи на світовий дефіцит мікрочіпів

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