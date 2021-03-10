БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКорпорація Tesla повідомила про те, що за III квартал 2021 року продала понад 241 тисячі електромобілів по всьому світу, не дивлячись на глобальну нестачу мікрочіпів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продажі Tesla ростуть, незважаючи на світовий дефіцит мікрочіпів
Продажі зросли на 72% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли Tesla поставила 140 тисяч електрокарів
Фото: з вільних джерел
Про це пише Associated Press, зазначає "Громадське".
Продажі зросли на 72% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли Tesla поставила 140 тисяч електрокарів.
При цьому аналітики очікували, що Tesla продасть 227 тисяч електромобілів за III квартал. Такі дані навела дослідницька компанія FactSet.
Всього за цей рік корпорація поставила близько 627 тисяч електрокарів, що вже перевищило торішній показник в 499 550 штук.
Аналітики компанії Wedbush очікують, що за 2021 рік Tesla продасть близько 900 тисяч електромобілів по всьому світу.
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03 10 2021 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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