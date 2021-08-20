Tesla розробляє роботів-гуманоїдів для "небезпечних і нудних" завдань

Перший прототип має з’явитися вже наступного року

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск поінформував, що компанія працює над розробкою роботів-гуманоїдів.

Про це повідомляє The Verge.

Перший прототип має з’явитися вже наступного року.

За словами Маска, висота робота - 127,7 сантиметра, а вага - 57 кг. Він додав, що робот отримав у компанії кодову назву Optimus.

Зазначається, що роботи-гуманоїди розробляються для виконання "небезпечних, повторюваних або нудних завдань".

"Я думаю, що в майбутньому фізична робота стане вибором, якщо ти хочеш цим займатись, то ти це зможеш робити", - сказав Маск.

Як повідомлялося, компанія Boston Dynamics, власником якої є Hyundai, показала, як її два роботи моделі Atlas роблять різні гімнастичні трюки.