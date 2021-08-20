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Tesla розробляє роботів-гуманоїдів для "небезпечних і нудних" завдань

Перший прототип має з’явитися вже наступного року
Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск поінформував, що компанія працює над розробкою роботів-гуманоїдів.
Tesla розробляє роботів-гуманоїдів для "небезпечних і нудних" завдань Фото: Укрінформ
Про це повідомляє The Verge.
 
Перший прототип має з’явитися вже наступного року.
 
За словами Маска, висота робота - 127,7 сантиметра, а вага - 57 кг. Він додав, що робот отримав у компанії кодову назву Optimus.
 
 
Зазначається, що роботи-гуманоїди розробляються для виконання "небезпечних, повторюваних або нудних завдань".
 
"Я думаю, що в майбутньому фізична робота стане вибором, якщо ти хочеш цим займатись, то ти це зможеш робити", - сказав Маск.
 
Як повідомлялося, компанія Boston Dynamics, власником якої є Hyundai, показала, як її два роботи моделі Atlas роблять різні гімнастичні трюки.
 
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20 08 2021 16:37
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