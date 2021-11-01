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Акції Twitter обвалилися після блокування акаунту Трампа

У понеділок вранці акції соціальної мережі, що котируються в США, також впали на 8%
Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший торговий день після того, як пізно в п’ятницю компанія назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.
Акції Twitter обвалилися після блокування акаунту Трампа Фото: twitter.com

Компанія заявила, що зупинка акаунту Трампа, який налічував понад 88 мільйонів фоловерів, пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму Капітолію США в середу, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок вранці акції соціальної мережі, що котируються в США, також впали на 8%.

Після штурму Капітолія 6 січня Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Нагадаємо, що Twitter видаляв дописи з непідтвердженим розслідуванням про Байдена

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11 01 2021 12:50
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