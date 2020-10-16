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Twitter видаляв дописи з непідтвердженим розслідуванням про Байдена

Тепер голову соцмережі хочуть допитати в Сенаті
Засновника соцмережі Twitter Джека Дорсі хочуть викликати на допит до Сенату США. Республіканців цікавить, чому з соцмережі видаляли репости розслідування New York Post про Джо Байдена та заблокували передвиборчу сторінку Трампа.
Twitter видаляв дописи з непідтвердженим розслідуванням про Байдена Фото: EPA

Про це пише "Громадське" з посиланням на WSJ.

Комітет з питань судочинства Сенату планує у вівторок, 20 жовтня, у повному складі проголосувати за виклик Дорсі на допит. Засновник Twitter має відзвітувати перед комітетом 23 жовтня з приводу політики соціальної мережі.

Зокрема, республіканці, які ініціювали питання про допит Дорсі, обурені тим, що з ресурсу автоматично видаляли згадування та посилання на «викривальну статтю» про кандидата в президенти США Джо Байдена. 

Також у соцмережі заблокували на деякий час передвиборчий акаунт президента США Дональда Трампа. До того Трамп неодноразово порушував правила Twitter про чесність передвиборчого процесу та поширював фейки про коронавірус. Розблокувати сторінку президента змогли лише за рішенням суду.

Член комітету від Республіканської партії США Тед Круз заявив, що такі дії є втручанням у вибори президента США: «Ніколи раніше ми не бачили активної цензури великої публікації преси із серйозними звинуваченнями в корупції одного з двох кандидатів у президенти».

 

Що сталось? 

14 жовтня американська газета New York Post опублікувала листи, які нібито належать сину Джо Байдена Гантеру. У них йдеться, що Байден познайомився завдяки сину з представниками української компанії Burisma ще у 2015 році, коли обіймав посаду віцепрезидента.

Раніше Байдена звинувачували у «конфлікті інтересів» через те, що той нібито змушував Україну звільнити колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, який вів розслідування проти Burisma, де і працював Гантер Байден.

Чи є листи, які опублікували журналісти, справжніми поки що невідомо. Сам Джо Байден заперечував зв'язки з Burisma, а його речник заявляв, що на посаді віцепрезидента Байден «проводив тільки офіційну політику та не робив нічого протизаконного».

Нагадуємо, що Twitter також видалятиме пости, що заперечують Голокост

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16 10 2020 13:31
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