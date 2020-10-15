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Twitter також видалятиме пости, що заперечують Голокост

"Ми рішуче засуджуємо антисемітизм"
Соціальна мережа Twitter оголосила, що видалятиме повідомлення, які заперечують Голокост.
Twitter також видалятиме пости, що заперечують Голокост Фото: AFP

Як передає Укрінформ, про це Engadget підтвердив речник компанії.

"Ми рішуче засуджуємо антисемітизм, і поведінці ненависті абсолютно немає місця на нашій платформі", - сказав речник.

За його словами, політика соцмережі забороняє широкий спектр поведінки на платформі Twitter, включаючи заперечення або спростування подій, під час яких проти людей застосовувалося насилля на основі релігії.

"Ми також запровадили чітку політику щодо "прославлення насильства” і вживаємо заходів проти вмісту, який прославляє історичні акти насильства та геноциду, включаючи Голокост", - додав речник компанії.

Голокост – масове винищення нацистами мільйонів європейських євреїв під час Другої світової війни. Один із таких злочинів проти людяності відбувся у Києві: 29–30 вересня 1941 року в окупованому нацистами місті проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня до 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів у Бабиному Яру вбито майже 34 тисячі людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що Facebook видалятиме інформацію із запереченням Голокосту

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15 10 2020 14:19
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