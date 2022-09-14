Акціонери Twitter все ж вирішили продати соцмережу Ілону Маску

Акціонери Twitter схвалили угоду із продажу компанії мільярдеру Ілону Маску.

Про це 13 вересня повідомило агентство Bloomberg.

Як зазначено, рада директорів Twitter закликала інвесторів вважати угоду дійсною. Вартість соціальної мережі оцінили у 44 мільярди доларів.

За даними видання, збори акціонерів тривали сім хвилин.

Нагадаємо, про намір Маска купити Twitter стало відомо наприкінці квітня. Проте вже у травні бізнесмен призупинив угоду до отримання від соцмережі реальної статистики з фейкових акаунтів. Однак за словами самого підприємця, він гальмував угоду щодо купівлі Twitter, бо боявся третьої світової війни.

Раніше повідомлялось, що Маск заявив про намір придбати "Манчестер Юнайтед".