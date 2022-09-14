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Акціонери Twitter все ж вирішили продати соцмережу Ілону Маску

Акціонери Twitter схвалили угоду із продажу компанії мільярдеру Ілону Маску.
Акціонери Twitter все ж вирішили продати соцмережу Ілону Маску Фото: AFP

Про це 13 вересня повідомило агентство Bloomberg.

Як зазначено, рада директорів Twitter закликала інвесторів вважати угоду дійсною. Вартість соціальної мережі оцінили у 44 мільярди доларів.

За даними видання, збори акціонерів тривали сім хвилин.

Нагадаємо, про намір Маска купити Twitter стало відомо наприкінці квітня. Проте вже у травні бізнесмен призупинив угоду до отримання від соцмережі реальної статистики з фейкових акаунтів. Однак за словами самого підприємця, він гальмував угоду щодо купівлі Twitter, бо боявся третьої світової війни.

Раніше повідомлялось, що Маск заявив про намір придбати "Манчестер Юнайтед".

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14 09 2022 07:15
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