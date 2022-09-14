НОВИНИАкціонери Twitter схвалили угоду із продажу компанії мільярдеру Ілону Маску.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Акціонери Twitter все ж вирішили продати соцмережу Ілону Маску
Фото: AFP
Про це 13 вересня повідомило агентство Bloomberg.
Як зазначено, рада директорів Twitter закликала інвесторів вважати угоду дійсною. Вартість соціальної мережі оцінили у 44 мільярди доларів.
За даними видання, збори акціонерів тривали сім хвилин.
Нагадаємо, про намір Маска купити Twitter стало відомо наприкінці квітня. Проте вже у травні бізнесмен призупинив угоду до отримання від соцмережі реальної статистики з фейкових акаунтів. Однак за словами самого підприємця, він гальмував угоду щодо купівлі Twitter, бо боявся третьої світової війни.
Раніше повідомлялось, що Маск заявив про намір придбати "Манчестер Юнайтед".
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14 09 2022 07:15 МЕДІА
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