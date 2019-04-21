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Активістка Femen роздяглася біля виборчої дільниці Зеленського

У неї на животі було написано "Зеленський - кіт у мішку"
Активістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.
Активістка Femen роздяглася біля виборчої дільниці Зеленського Фото: gazeta.ua

Коли Зеленський зайшов на дільницю, вона зняла верхній одяг, залишившись в самих штанах, і кричала: "Досить ґвалтувати країну!", інформує LB.ua.

У неї на животі було написано "Зеленський - кіт у мішку".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський проголосував близько 11:00. Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій і відчуття, що все буде добре. "Зробимо всіх разом", - сказав він.

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21 04 2019 12:10
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