Активістка Femen роздяглася біля виборчої дільниці Зеленського

У неї на животі було написано "Зеленський - кіт у мішку"

Активістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Коли Зеленський зайшов на дільницю, вона зняла верхній одяг, залишившись в самих штанах, і кричала: "Досить ґвалтувати країну!", інформує LB.ua.

У неї на животі було написано "Зеленський - кіт у мішку".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський проголосував близько 11:00. Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій і відчуття, що все буде добре. "Зробимо всіх разом", - сказав він.