ПОЛІТИКА НОВИНИАктивістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активістка Femen роздяглася біля виборчої дільниці Зеленського
У неї на животі було написано "Зеленський - кіт у мішку"
Фото: gazeta.ua
Коли Зеленський зайшов на дільницю, вона зняла верхній одяг, залишившись в самих штанах, і кричала: "Досить ґвалтувати країну!", інформує LB.ua.
У неї на животі було написано "Зеленський - кіт у мішку".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський проголосував близько 11:00. Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій і відчуття, що все буде добре. "Зробимо всіх разом", - сказав він.
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21 04 2019 12:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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