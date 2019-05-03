Активісти про тур Тимошенко під Києвом: куплені шанувальники, Пономарьов та популізм, - ФОТО, ВІДЕО

Людям, яких привезли на цей захід, платили по 30 грн за годину

На зустріч з кандидаткою в президенти Юлією Тимошенко у Бучу для масовки привезли 10 автобусів з мешканцями Вишгорода й Тетерева, за словами бучан, людям за відвідування заходу пропонували заплатити по 30 гривень за годину.

Зустріч з Тимошенко у Бучі відбулася 2 березня о17.30, її рекламували на білбордах команди екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка, інформує "Українська правда" з посиланням на "Чесно".

На початок заходу, площа миттєво наповнилася людьми, здебільшого літнього віку.

"Ми нарахували близько 10 автобусів, на лобовому склі яких була табличка з написом "Київська обласна організація "Батьківщина", Вишгород", – розповіла бучанка Наталія Шевчук.

Журналістам також розповіли, що людям, яких привезли на цей захід, платили по 30 грн за годину.

Відзначається, що за сценою, Тимошенко зустрічав мер Бучі – Анатолій Федорук, якого судять за розкрадання бучанського лісу в особливо великих розмірах. Він подарував лідерці ВО "Батьківщина" букет білих троянд.

Окрім Федорука, на Тимошенко чекали депутати з бучанської "Батьківщини" – Олег Сотніков та Олег Квашук, який оформляв землі в бучанському лісі на підставних осіб, голова Київської облради Ганна Старикова, очільник київського осередку ВО "Батьківщина" Костянтин Бондарєв, який накинувся на журналістку громадського руху.

"Відомо, що саме Бондарєв організовував візит Тимошенко в Бучу та віз автобуси підтримки з Вишгорода. Він показав не лише своє обличчя, а й обличчя всієї "Батьківщини", які покривають своїх однопартійців-дерибанників", - зазначила журналістка "Чесно".

Присутні під час інциденту депутати не допомогли журналістці, натомість намагалися вихопити в неї телефон.

Також активісти відзначають, що бучанці не оцінили виступу Тимошенко, не зрозумівши на кого були розраховані її словами.

Крім того, присутні на заході не змогли поставити свої запитання Тимошенко через кордон молодиків, які її охороняли.

Після її виступу вони спробували поставити запитання на офіційній сторінці Тимошенко у Facebook, але одразу були заблоковані.

"Я стрибала й кричала, просила дозволити мені поставити Юлії Тимошенко одне питання: чому депутати Бучанської ради від "Батьківщини" голосують разом з партією БПП за знищення лісу в Бучі, але мені так і не дозволили підійти, а Тимошенко робила вигляд, що мене не чує. Увечері я своє запитання написала в приватних повідомленнях на сторінці Тимошенко, але мене миттєво заблокували", - розповіла бучанка Олена Лисенко.

Наприкінці виступу Тимошенко на сцену вийшов співак Олександр Пономарьов. Сам співак пізніше розповів, що допомагає Тимошенко добровільно і не отримує за це гонорарів.

Того ж дня Тимошенко завітала до квартири однієї з бучанських родин. На згадку про себе вона подарувала торт і вазон.

Увесь візит політика знімали на відео, яке згодом опублікували на її офіційній сторінці.

Нагадаємо, що партія "Батьківщина" заявляє, що ніколи не вдавалася до підкупу та фальсифікацій у передвиборчій боротьбі.