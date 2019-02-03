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"Батьківщина" заявила, що ніколи не підкуповувала виборців

Партія звинуватила президента Петра Порошенка в намаганні "чіплятися за посаду"
Партія "Батьківщина" заявляє, що ніколи не вдавалася до підкупу та фальсифікацій у передвиборчій боротьбі.
"Батьківщина" заявила, що ніколи не підкуповувала виборців Юлія Тимошенко. Фото: Українська правда

Про це йдеться в заяві партії у відповідь на інформацію СБУ про те, що фінансування виборчої "піраміди" мало становити 2,22 млрд грн або близько 82 млн доларів.

"Батьківщина" ніколи не опускалася до підкупу та фальсифікацій. Кожна перемога партії була здобута чесно. Так само прозоро була зібрана та витрачена кожна копійка з куди менш скромного за президентський партійного бюджету", - йдеться у заяві.

Партія звинуватила президента Петра Порошенка в намаганні "чіплятися за посаду".

"Не готовий до змістовної дискусії, як і його попередник Янукович, він робить ставку на дискредитацію головних опонентів. А не знаходячи жодних підстав для неї, руками кишенькових СБУ та ГПУ вигадує справи, які почасти виходять за межі здорового глузду, та створює фейкові "докази", що їх потім тиражують підконтрольні режиму медіа", - заявили в "Батьківщині".

"Саме так ми розцінюємо повідомлення підконтрольних Банковій Служби безпеки та Генеральної прокуратури про намір "Батьківщини" витратити понад два мільярди гривень на "піраміду" з підтримки на виборах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Нацполіція 1 березня розпочала кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми", у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії "Батьківщина" людьми, які про це не знали.
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02 03 2019 16:30
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