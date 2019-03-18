Активісти пропонують встановлювати "надгробки Путіна" по всій Росії
Один з організаторів акції повідомив порталу, що московський надгробок "є продовженням тренду в усвідомленні того, що владу в Росії важко поміняти". За задумом, ця акція - копія тієї, що відбулась у Набережних Челнах, яку організував місцевий активіст Карім Ямадаєв. За це він отримав 28 діб арешту. Про це інформує "Укрінформ".
Як уточнили в розмові з виданням автори московського "пам'ятника", це є найсуворішим покаранням для активістів "безстрокового протесту" за півроку. Також активісти розповіли, що 6 діб арешту за організацію неузгодженого мітингу в Набережних Челнах отримав чоловік, який зовсім не мав відношення до інсталяції Ямадаєва, а просто довіз конструкцію до місця її розміщення.
Із солідарності з заарештованими учасники "передають естафету іншим регіонам", тобто закликають своїх прихильників встановлювати такі конструкції по всій країні. Акцію вони назвали "Поховай Путіна у своєму місті, убий в собі державу!".
"Безстроковий протест" - форма протесту, яка існує в Росії з 9 вересня 2018 року. Основний кістяк активістів складають ті, хто не пішов з міських вулиць, в основному Москви і Петербурга, після акції проти підвищення пенсійного віку, оголошеної Олексієм Навальним. Перший час учасники безстрокового протесту фізично залишалися на вулиці. Їх розганяла поліція. Потім вони стали влаштовувати регулярні акції.
Нагадаємо, що у російському місті Набережні Челни затримали активіста за установку "надгробка" президенту РФ Володимиру Путіну.
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