Активісти пропонують встановлювати "надгробки Путіна" по всій Росії

Акцію вони назвали "Поховай Путіна у своєму місті, убий в собі державу!"

Активісти "безстрокового протесту" 18 березня заявили, що встановили у Москві "надгробок Путіна" - прямокутну дошку, на якій - табличка з фото президента Росії, підписом "Володимир Володимирович Путін" і датами народження і "смерті", 2019 рік.

Один з організаторів акції повідомив порталу, що московський надгробок "є продовженням тренду в усвідомленні того, що владу в Росії важко поміняти". За задумом, ця акція - копія тієї, що відбулась у Набережних Челнах, яку організував місцевий активіст Карім Ямадаєв. За це він отримав 28 діб арешту. Про це інформує "Укрінформ".

Як уточнили в розмові з виданням автори московського "пам'ятника", це є найсуворішим покаранням для активістів "безстрокового протесту" за півроку. Також активісти розповіли, що 6 діб арешту за організацію неузгодженого мітингу в Набережних Челнах отримав чоловік, який зовсім не мав відношення до інсталяції Ямадаєва, а просто довіз конструкцію до місця її розміщення.

Із солідарності з заарештованими учасники "передають естафету іншим регіонам", тобто закликають своїх прихильників встановлювати такі конструкції по всій країні. Акцію вони назвали "Поховай Путіна у своєму місті, убий в собі державу!".

"Безстроковий протест" - форма протесту, яка існує в Росії з 9 вересня 2018 року. Основний кістяк активістів складають ті, хто не пішов з міських вулиць, в основному Москви і Петербурга, після акції проти підвищення пенсійного віку, оголошеної Олексієм Навальним. Перший час учасники безстрокового протесту фізично залишалися на вулиці. Їх розганяла поліція. Потім вони стали влаштовувати регулярні акції.

Нагадаємо, що у російському місті Набережні Челни затримали активіста за установку "надгробка" президенту РФ Володимиру Путіну.