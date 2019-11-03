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У Росії затримали активіста за "могилу Путіна"

Активісту загрожує до 30 діб позбавлення волі і до 300 тисяч рублів штрафу
У російському місті Набережні Челни затримали активіста за установку "надгробка" президенту РФ Володимиру Путіну.
У Росії затримали активіста за "могилу Путіна" Фото:Twitter

Активіст Карім Ямадаєв нібито встановив "інсталяцію у вигляді могили" Путіна біля входу в будівлю Слідчого комітету, повідомляє УП з посиланням на "МБХ медіа".

На Ямадаєва склали протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції.

 За цією статтею активісту загрожує до 30 діб позбавлення волі і до 300 тисяч рублів штрафу.

"Вчора (10 березня – УП) Каріма забрали з дому о шостій годині вечора", – розповів правозахисник.

За версією слідства, активіст 10 березня нібито з 5.00 до 7.00 пішов і встановив "надгробок".

Повідомляється, що суд над активістом призначили на 12 березня.

Нагадаємо, що участь у протестах, за незалежними підрахунками, взяли щонайменше 15 тисяч людей. За версією силовиків, на акцію прийшли 6,5 тисяч учасників. Учасники акції вийшли з різними гаслами: "Росіяни гідні свободи", "Великій Росії - вільний інтернет".

 

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11 03 2019 15:56
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