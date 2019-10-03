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У Москві участь мітингу за вільний інтернет взяли понад 15 тисяч людей

Учасники акції вийшли з різними гаслами: "Росіяни гідні свободи", "Великій Росії - вільний інтернет"
Участь у протестах, за незалежними підрахунками, взяли щонайменше 15 тисяч людей. За версією силовиків, на акцію прийшли 6,5 тисяч учасників.
У Москві участь мітингу за вільний інтернет взяли понад 15 тисяч людей Фото: Антон Карлинер / "Новая газета"

У Москві відбувся масштабний мітинг "проти ізоляції російського інтернету", повідомляє російське незалежне видання "Новая газета"

Акція організована "Лібертаріанською партією" і проходила на проспекті Сахарова, московська влада її узгодила. На акції були присутні політики, громадські діячі та активісти, зокрема, поет Лев Рубінштейн та журналіст Олександр Плющев.

За даними руху "Белый счетчик", на московський мітинг за вільний інтернет прийшли 15,3 тисячі осіб. За даними МВС Росії, в акції взяли участь 6,5 тисяч людей.

На даний час акція завершилася, після неї затриманими залишаються щонайменше 5 учасників.

На заході також виступив російський гурт IC3PEAK, учасників якого раніше затримували у російських містах.

У Петербурзі пройшла аналогічна акція, яку організували члени "Лібертаріанської партії" і руху "АгітРоссія": там на двері офісу Роскомнагляду учасники наклеїли захисну стрічку та плакат з написом "Тут вбивають російський інтернет", а також запалили фаєр.

Також, у Москві на проспекті Сахарова затримали 15 учасників узгодженого мітингу проти ізоляції російського інтернету.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.

 
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10 03 2019 16:14
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