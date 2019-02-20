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Путін прокоментував створення "паралельного інтернету"

"Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть"
Президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.
Путін прокоментував створення "паралельного інтернету" Фото: ria.ru

"Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть", - стверджує Путін, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Медузу".

Путін заявив, що загроза відключення Росії від глобального інтернету існує, і до неї потрібно підготуватися.

Нагадаємо, що у  2018 році департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ заблокував доступ до більш ніж 300 інтернет-ресурсів, що Росія використовувала для ведення гібридної війни проти України, а міжнародні злочинні угрупування - для поширення деструктивного інформаційного контенту.

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20 02 2019 20:18
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