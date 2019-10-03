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У Москві затримали учасників мітингу проти ізоляції інтернету

Затримання пройшли ще до початку заходу
У Москві на проспекті Сахарова затримали 15 учасників узгодженого мітингу проти ізоляції російського інтернету.
У Москві затримали учасників мітингу проти ізоляції інтернету Фото: Дождь

Активісти готувалися до мітингу і роздавали повітряні кульки на вході, повідомили у "ОВД-Инфо".

Затриманих привезли до відділу поліції по Красносельському району.

"На даний момент нам відомо про 15 затриманих. Троє з них неповнолітні, їх відокремили від інших активістів", - повідомляє видання.

Перед мітингом на захист інтернету поліцейські оголосили повітряні кулі "безпілотним літальним засобом", вилучили їх і повантажили в поліцейський автобус, повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.

Додамо, президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.

Нагадаємо, Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон про заборону поширювати "недостовірну суспільно значиму інформацію" в ЗМІ, що дозволить Роскомнадзору блокувати доступ до сайтів видань.

 
 
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10 03 2019 14:17
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