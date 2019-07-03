У Росії дозволили блокувати новинні сайти

Під дію закону "про фейки" потрапляють сайти таких російських видань, як "Дождь", "Російська газета" або "Нова газета"

Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон про заборону поширювати "недостовірну суспільно значиму інформацію" в ЗМІ, що дозволить Роскомнадзору блокувати доступ до сайтів видань.

Закон вводить заборону на поширення нібито недостовірної інформації, яка може загрожувати життю і здоров'ю громадян, створює загрозу масового порушення громадського порядку та інше, повідомляє російський "Інтерфакс".

В разі виявлення такої інформації, розміщеної на інформаційному ресурсі, зареєстрованому згідно із законом РФ "Про ЗМІ" в якості мережевого видання, Генпрокурор Росії або його заступники звертаються в Роскомнадзор з вимогою обмежити доступ до ресурсів.

"На підставі такого звернення Роскомнадзор негайно повідомляє редакцію видання про необхідність видалення зазначеної інформації і фіксує дату і час направлення такого повідомлення редакції онлайн-видання у відповідній інформаційній системі", - сказано в повідомленні.

Оператор зв'язку, який одержав вимогу Роскомнадзора, зобов'язаний негайно обмежити доступ, поки заборонена інформація не буде видалена.

Також, президент Росії Володимир Путін підписав закон, який забороняє військовослужбовцям користуватися смартфонами на службі, а також повідомляти ЗМІ і розміщувати в інтернеті інформацію про себе і товаришів по службі.