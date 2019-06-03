У Росії заборонили військовим телефони на службі
Документ опублікований на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє "Українська правда".
Відповідно до закону, військовослужбовцям і призваним на військові збори забороняється поширювати в ЗМІ або інтернеті інформацію, яка дозволяє визначити приналежність до Збройних сил Росії, місцезнаходження військових або їхніх товаришів по службі.
А також інформацію про діяльність військових або органів військового управління, дані про дислокацію чи передислокацію.
Крім того, закон забороняє "військовослужбовцям та громадянам, призваним на збори, ... мати при собі електронні вироби побутового призначення, в яких можуть зберігатися або які дозволяють з використанням мережі інтернет поширювати або надавати аудіо-, фото-, відеоматеріали та дані геолокації".
Ця заборона не поширюється тільки на випадки, коли використання телефона необхідне для виконання військовими своїх обов'язків.
Нагадаємо, що Держдума Росії прийняла в третьому читанні закон, який забороняє військовослужбовцям розповідати в інтернеті і ЗМІ інформацію про себе і товаришів по службі.
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