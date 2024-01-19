"Активна оборона": як Україна планує пережити 2024 рік – FT

Збройним силам України потрібно накопичити ресурси для наступального етапу війни.

Про це йдеться в матеріалі британської газети Financial Times.

"Україна втратила надію на швидку перемогу у війні з росією і тепер готується до тривалої війни. 2024-й стане роком стратегічної української оборони без спроб значного наступу", - йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що цю реальність визнали в Києві, де на початку грудня президент Володимир Зеленський заявив, що настав "новий етап". Після того, як його війська не змогли відвоювати великі території на півдні, як планувалося, Зеленський наказав армії побудувати нові укріплення вздовж ключових сегментів своєї 1000-км лінії фронту, сигналізуючи про перехід від наступальної до оборонної позиції.

"Утримання оборонних рубежів та пошук слабких місць противника в поєднанні з повітряними ударами великої дальності. В теорії це дозволить Україні "наростити свої сили" цього року, щоб вже у 2025 році спробувати знову піти у контрнаступ з більшими шансами", - розповіло анонімне джерело для Financial Times.

Проте долю України визначатимуть проблеми із західною військовою допомогою і загалом готовністю Заходу підтримувати Україну в її боротьбі.

Разом з тим, саме росія вже три місяці веде масштабний наступ, намагаючись оточити Авдіївку, щоб зрештою захопити всю Донецьку область.

В кінц року росіяни змогли захопити поле кам’яних уламків, де колись існувало місто Мар’їнка.

"Ця навала росіян змусила Україну зайняти більш оборонну позицію - стратегію, яку підтримують найсильніші союзники Києва", – пише FT.

Міністерство оборони Естонії опублікувало звіт в грудні, де говориться, що Україна повинна перейти до "стратегічної оборони", щоб дати собі і своїм союзникам час для створення промислової бази та підготовки резервів, щоб відновити наступ в 2025 році.

США наполягають на більш консервативному підході: замість наземних наступальних дій, основна увага буде зосереджена на утриманні території, яка є зараз, укріпленні позицій і збільшенні запасів і сил протягом наступних місяців.

Раніше це ж видання писало, що росія може планувати великий наступ влітку 2024 року.