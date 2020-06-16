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Аквафай - інтернет майбутнього? У Саудівській Аравії успішно випробували "підводний Wi-Fi"

Назвали її Aqua-Fi - за звучанням схоже на більш звичний безпровідний інтернет Wi-Fi
Учені з Науково-технічного університету імені короля Абдулли в Саудівській Аравії змогли створити робочу систему безпровідної передачі інтернет-зв’язку під водою.
Аквафай - інтернет майбутнього? У Саудівській Аравії успішно випробували "підводний Wi-Fi"

Про це вони повідомили у науковому виданні "IEEE Communications", зазначає "Громадське".

Технологія Aqua-Fi базується на радіохвилях, які випромінює смартфон людини під водою. Їх, своєю чергою, приймає одноплатний комп’ютер Raspberry Pi, прикріплений до підводного спорядження - він відіграє роль "шлюзу"для інтернет-зв’язку.

Далі система за допомогою світлодіодів чи лазерів пересилає дані з цього комп’ютера на світловий індикатор, прикріплений до іншого комп’ютера на поверхні. Цей комп’ютер "розшифровує" світлові сигнали, перетворюючи їх у двійковий код, який використовується в інформатиці.

Якщо перекласти це на аналогію Wi-Fi, то комп’ютер на поверхні води є роутером, а замість Wi-Fi хвиль використовується світло.

Дослідники заявляють, що за допомогою Aqua-Fi змогли передати "мультимедійні файли між вдома комп’ютерами, які розташовувалися на відстані кількох метрів у стоячій воді". Максимальна швидкість передачі даних складала 2,11 Мегабайт на секунду, зазначили вони.

Учені вважають, що їхній винахід дозволить розширити можливості дослідження морів і океанів. Але визнають: є над чим працювати для поліпшення якості й швидкості зв’язку. 

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16 06 2020 13:53
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