Аквафай - інтернет майбутнього? У Саудівській Аравії успішно випробували "підводний Wi-Fi"
Про це вони повідомили у науковому виданні "IEEE Communications", зазначає "Громадське".
Технологія Aqua-Fi базується на радіохвилях, які випромінює смартфон людини під водою. Їх, своєю чергою, приймає одноплатний комп’ютер Raspberry Pi, прикріплений до підводного спорядження - він відіграє роль "шлюзу"для інтернет-зв’язку.
Далі система за допомогою світлодіодів чи лазерів пересилає дані з цього комп’ютера на світловий індикатор, прикріплений до іншого комп’ютера на поверхні. Цей комп’ютер "розшифровує" світлові сигнали, перетворюючи їх у двійковий код, який використовується в інформатиці.
Якщо перекласти це на аналогію Wi-Fi, то комп’ютер на поверхні води є роутером, а замість Wi-Fi хвиль використовується світло.
Дослідники заявляють, що за допомогою Aqua-Fi змогли передати "мультимедійні файли між вдома комп’ютерами, які розташовувалися на відстані кількох метрів у стоячій воді". Максимальна швидкість передачі даних складала 2,11 Мегабайт на секунду, зазначили вони.
Учені вважають, що їхній винахід дозволить розширити можливості дослідження морів і океанів. Але визнають: є над чим працювати для поліпшення якості й швидкості зв’язку.
Читайте також: Зв`язок 4G вже доступний у 57% населених пунктів України
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вчені надрукували штучне вухо під шкірою живої миші за допомогою біопринтера
- ВІДЕО Ілон Маск прокоментував вибух прототипу Starship
- ФОТО На космодром повернулася ракета Falcon 9, яка відправила астронавтів на МКС
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею