Зв`язок 4G вже доступний у 57% населених пунктів України
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Facebook, передає Укрінформ.
"Оператори мобільного зв’язку продовжують активно підключати нові українські населені пункти до швидкісного інтернету. Загалом станом на травень 2020 року 4G наявний у 16 205 населених пунктах. Це 57% від їх загальної кількості", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у травні до мережі 4G було підключено 1 188 населених пунктів. З них 723 отримали 4G вперше, а у інших з’явилась альтернатива у виборі послуг 4G від різних операторів.
Наразі базові станції операторів працюють здебільшого у діапазоні 1800 МГц. Але вже у липні вони почнуть розгортання мереж 4G у діапазоні 900 МГц. Це дозволить покривати однією базовою станцією більшу територію.
Нагадаємо, що за два роки національний телеком-оператор «Київстар» підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів.
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