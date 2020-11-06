Зв`язок 4G вже доступний у 57% населених пунктів України

29 жовтня 2019 була досягнута домовленість щодо перерозподілу частот діапазону 900 МГц таким чином, щоб на них можна було швидко розгорнути зв’язок 4G

Зв`язок 4G в Україні вже доступний у 16 205 населених пунктах, що становить 57% від їх загальної кількості.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Facebook, передає Укрінформ.

"Оператори мобільного зв’язку продовжують активно підключати нові українські населені пункти до швидкісного інтернету. Загалом станом на травень 2020 року 4G наявний у 16 205 населених пунктах. Це 57% від їх загальної кількості", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у травні до мережі 4G було підключено 1 188 населених пунктів. З них 723 отримали 4G вперше, а у інших з’явилась альтернатива у виборі послуг 4G від різних операторів.

Наразі базові станції операторів працюють здебільшого у діапазоні 1800 МГц. Але вже у липні вони почнуть розгортання мереж 4G у діапазоні 900 МГц. Це дозволить покривати однією базовою станцією більшу територію.

Нагадаємо, що за два роки національний телеком-оператор «Київстар» підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів.