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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Київстар за два роки підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів

За інформацією Київстар, сьогодні до мережі 4G підключено ще 43 населені пункти
За два роки національний телеком-оператор «Київстар» підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів.
Київстар за два роки підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів Фото: tv-sat.at.ua

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

«У квітні 2018 року телеком-оператор підключив до 4G-зв’язку 20 міст України. А вже за два роки компанія збудувала мережу LTE в 10 тисячах населених пунктах, де мешкає 77% населення України. За цей час у мобільній мережі Київстар абоненти використали 649 Петабайтів дата-трафіку», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Київстар, сьогодні до мережі 4G підключено ще 43 населені пункти. Зокрема, міста Хмільник, Чигирин, Пустомити, Комарно, Щирець та інші.

Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, незважаючи на обставини, що склалися в державі і світі через поширення коронавірусної інфекції, компанія продовжує розвивати мережу 4G, оскільки розуміє, що зараз зв'язок для понад 26 мільйонів абонентів є важливим, як ніколи.

За даними пресслужби, перевагами 4G в мережі Київстар вже скористалось понад 10 мільйонів абонентів. При цьому абонент у мережі 4G використовує в середньому майже 8 Гб на місяць, тоді як в мережі 3G - по 2,6 Гб. Абоненти у малих населених пунктах, де немає фіксованого інтернету, користуються зв’язком 4G більше, ніж у великих містах. У деяких селах, зокрема, використання дата-трафіку досягає 40 Гб на абонента в той час як у мегаполісах та обласних центрах - лише по 9 Гб на абонента.

Загалом, як розповіли в компанії, з 2018 по 2019 рік обсяги дата-трафіку в мобільній мережі Київстар зросли удвічі - з 325 до 649 Петабайтів.

Нагадаємо, що Київстар та lifecell звільнили абонентів від оплати дзвінки на державні номери, де можна дізнатись інформацію про поширення коронавірусу.

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06 04 2020 12:00
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