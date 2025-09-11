Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тест сирен у Німеччині призвів до проблем із мобільним зв’язком

11 вересня 2025, 14:53
Тест сирен у Німеччині призвів до проблем із мобільним зв’язком
Фото: gettyimages.com
Збої спостерігалися у мережах одразу кількох провайдерів.

У четвер вранці в Німеччині після тестування національної системи екстреного оповіщення абоненти кількох мобільних операторів зіткнулися з масштабними перебоями у зв’язку.

Про це повідомляє видання Bild.

Об 11:00 на мобільні телефони по всій країні було надіслано тестові повідомлення у межах загальнонаціональної перевірки системи попередження населення. Вже за кілька хвилин користувачі почали масово скаржитися на проблеми зі зв’язком.

Найбільше збоїв зафіксовано у мережі оператора 1&1 - абоненти не могли здійснювати дзвінки або користуватися мобільним інтернетом.

З перебоями також зіткнулися користувачі Telekom, причому пік проблем припав на 11:12. Повідомлення про труднощі з мережею отримував і оператор O2.

Хоча офіційно зв'язок між тестуванням системи оповіщення і збоями не підтверджено, часовий збіг викликає занепокоєння. Тестові SMS та push-сповіщення були розіслані саме о 11:00 і одночасно з початком фіксації проблем у мобільних мережах.

Наразі триває з’ясування причин інциденту.

 
