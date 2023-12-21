Війна в Україні приносить Китаю прибуток – NYT

Китай отримує прибутки внаслідок розширення торгівлі з росією.

Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все — від автомобілів до комп'ютерних чіпів.

Про це пише NYT.

Китай здобуває економічні вигоди завдяки розширенню торгівлі з росією. За інформацією New York Times, Пекін отримує перевагу в контексті російського вторгнення в Україну, оскільки Москва звернулася до співпраці з Китаєм, закуповуючи широкий спектр товарів від автомобілів до комп'ютерних чіпів.

Китай отримує значні знижки при покупці російської нафти і газу, а російські товари, такі як шоколад, ковбаси та інші споживчі товари, знаходяться на полицях китайських супермаркетів. Торговий оборот між країнами упродовж перших 11 місяців 2023 року перевищив $200 мільярдів, що сталося раніше, ніж очікувалося до 2024 року.

Китай також підтримує російську війну проти України, відтворюючи російську пропаганду через свої державні ЗМІ. російська культура стає популярною в Китаї, і соціальні мережі заповнюються фотографіями інфлюенсерів у російському вбранні перед колишнім російським собором у Харбіні.

Китай успішно задовольняє російську потребу в імпорті, замінюючи європейські та американські товари після початку російської війни. Навіть при ризику тісних економічних зв'язків з європейськими країнами, Китай виступає як постачальник товарів-замінників для росії.

Продажі допомогли Китаю цього року обігнати Японію як найбільшого світового експортера автомобілів. Німецькі виробники, такі як Mercedes-Benz і BMW, раніше були великими продавцями в росії, але вони вийшли з ринку рф на тлі санкцій, запроваджені проти москви Європою, США та їхніми союзниками.

Крім того, Китай нарощує співпрацю з росією у сфері енергетики, забезпечуючи себе дешевими російськими енергоносіями і ведучи переговори про будівництво нових газопроводів. Це сприяє конкурентоспроможності китайських заводів на світових ринках.

Зближення між Китаєм і росією також приносить деякі переваги Китаю в будівельній галузі, допомагаючи йому подолати кризу на ринку нерухомості. Використання трубопроводів для транспортування товарів із східної росії в Китай стає важливим фактором, оскільки Китай не має свого флоту для трансокеанської доставки автомобілів.

Новий трубопровід перетне землі, які росія захопила у Китаю наприкінці 1850-х років. Ще в 1960-х роках Китай і Радянський Союз сперечалися щодо кордону, а їхні військові вступали в сутички. У селі поблизу Хейхе над річкою Амур досі височіє статуя китайського генерала. Сьогодні ж росія і Китай будують мости та трубопроводи, які перетинають річку.

Те, що Китай розширює співпрацю з рф на тлі війни росії проти України, викликає тривогу у США та країнах Європи. Західні уряди закликали Пекін не підтримувати військові зусилля москви та вплинути на рф, щоб вона припинила війну. Однак подібні заклики мало що зробили для стримування зближення Пекіна та москви.