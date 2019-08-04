Аласанія назвав орієнтовну вартість дебатів на НСК "Олімпійський"

На запитання щодо можливого продажу квитків на стадіон, голова Суспільного відповів, що сама ідея виглядає смішно, але теоретично це міг би зробити НСК "Олімпійський"

Організація дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на стадіоні "Олімпійський" орієнтовно коштуватиме 5,9 млн грн.

Під час спілкування з журналістами 8 квітня Зураб Аласанія розповів, що основну частину цієї суми потрібно витратити на оренду стадіону щонайменше на два дні, а також на будівництво сцени.

В разі визнання таких дебатів політичною агітацією кандидати будуть змушені заплатити телеканалам за трансляцію.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.