Аласанія назвав орієнтовну вартість дебатів на НСК "Олімпійський"
Під час спілкування з журналістами 8 квітня Зураб Аласанія розповів, що основну частину цієї суми потрібно витратити на оренду стадіону щонайменше на два дні, а також на будівництво сцени.
В разі визнання таких дебатів політичною агітацією кандидати будуть змушені заплатити телеканалам за трансляцію.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
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