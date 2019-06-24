Аласанія тимчасово не буде головою Суспільного, а стане "головним експертом"
Попри поновлення на посаді голови Суспільного через суд, Аласанія поки не може обіймати цю посаду, бо інша сторона має ще місяць на оскарження рішення. Тому поки Аласанія буде головним експертом при правлінні Суспільного мовлення, повідомляє прес-служба Суспільного мовлення.
"Таку тимчасову нову посаду йому запропонувало правління, коли з’ясувалося, що очікувати набрання рішенням суду законної сили та поновлення на посаді голови правління доведеться ще щонайменше місяць", - йдеться у повідомленні.
Сам Аласанія наголосив на необхідності дотримуватися всіх законних процедур при поновленні на посаді.
"Звісно, є юридичні аспекти, які мають бути строго дотримані. Але є й важлива робота, яку не можна зупинити. Тож коли правління запропонувало мені на цей період очікування (поки вступить у силу рішення суду - ред.) стати експертом при правлінні - я погодився. Бо ж прийшов будувати Суспільне, а не з’ясовувати стосунки в судах", - сказав він.
Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії" про дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.
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