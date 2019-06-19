Суд визнав незаконним звільнення Аласанії
"Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанія З.Г. визнати незаконним і скасувати", - процитував рішення судді Аласанія, повідомляє "Українська правда".
При цьому в.о. голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа зазначила, що рішення Зураба Аласанії суд задовольнив частково.
"Рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяні Лебедєвої і Світлані Остапа відхилені", - написала Остапа в Facebook.
Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.
Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.
"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.
Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".
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