CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наглядова рада НСТУ розірвала контракт з Аласанією
9 членів ради проголосували "за", троє - "проти"
Зураб Аласанія. Фото: mediananny.com
"Тільки що Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за достроковий розрив контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти", - повідомила заступниця голови Наглядової ради Світлана Остапа на своїй сторінці в Facebook.
Причини рішення не повідомляються.
Нагадаємо, що голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування.
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