Наглядова рада НСТУ розірвала контракт з Аласанією

9 членів ради проголосували "за", троє - "проти"

Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

"Тільки що Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за достроковий розрив контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти", - повідомила заступниця голови Наглядової ради Світлана Остапа на своїй сторінці в Facebook.

Причини рішення не повідомляються.

Нагадаємо, що голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування.

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