Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Наглядова рада НСТУ розірвала контракт з Аласанією

9 членів ради проголосували "за", троє - "проти"
Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.
Наглядова рада НСТУ розірвала контракт з Аласанією Зураб Аласанія. Фото: mediananny.com

"Тільки що Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за достроковий розрив контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти", - повідомила заступниця голови Наглядової ради Світлана Остапа на своїй сторінці в Facebook.

Причини рішення не повідомляються.

Нагадаємо, що голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування.

Читайте також: Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 18:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.