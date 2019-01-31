Аласанія про своє звільнення: судова боротьба можлива і навіть обов'язкова
"У порядку денному питання не було. За поданням "з голосу" Козака і поправкою Панича - поставили на голосування, зробили голосування "закритим і таємним" та проголосували", - зазначив Аласанія у Facebook.
Він озвучив усіх учасників голосування - Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В‘ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. Троє проти, дев‘ять – за.
За його словами, причини звільнення Аласанії невідомі, "офіційного обґрунтування немає (обіцяють за тиждень)" і що порушено всі процедури.
"Не те, що зовсім несподівано - намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно - але так очевидно перед виборами... ну дещо необережно", - припустив Аласанія.
Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії сьогодні достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.
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