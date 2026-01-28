Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Amazon звільнить близько 16 тисяч співробітників через ШІ

28 січня 2026, 19:25
Amazon звільнить близько 16 тисяч співробітників через ШІ
Фото: euronews.com
Ці звільнення відбуваються через кілька місяців після того, як Amazon оголосила про скорочення ще 14 тисяч посад.

Американська корпорація Amazon планує звільнити близько 16 тисяч корпоративних співробітників. Компанія пояснює таке рішення тим, що хоче прибрати зайві рівні керівництва та зменшити бюрократію завдяки ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішній лист компанії.

За словами старшої віцепрезидентки Amazon з питань досвіду персоналу та технологій Бет Галетті, співробітникам у США нададуть 90 днів, аби знайти нову посаду всередині компанії. Також їм запропонують вихідну допомогу та підтримку в перехідний період.

Ці звільнення відбуваються через кілька місяців після того, як Amazon оголосила про скорочення ще 14 тисяч посад. Загалом із кінця 2022 року та початку 2023-го компанія поступово звільнила близько 27 тисяч працівників.

Генеральний директор Amazon Енді Джассі раніше неодноразово заявляв, що планує спростити управлінську структуру компанії, яка значно розрослася під час пандемії. Також він попереджав, що впровадження штучного інтелекту призведе до скорочення частини робочих місць через автоматизацію процесів.

Станом на кінець вересня в Amazon працювали близько 1,57 мільйона людей, більшість із них — на складах. Корпоративний штат компанії налічує приблизно 350 тисяч співробітників, тож нинішні скорочення охоплюють близько 4,6% цієї групи.

У Amazon наголошують, що компанія не планує регулярно оголошувати масштабні хвилі звільнень. Водночас керівництво залишає за собою право коригувати штат залежно від ситуації та змін у бізнесі.

Amazonзвільненняштучний інтелект

Останні матеріали

Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється