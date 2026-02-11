Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Маск хоче побудувати завод на Місяці для супутників зі штучним інтелектом

11 лютого 2026, 18:44
Маск хоче побудувати завод на Місяці для супутників зі штучним інтелектом
Під час виступу Маск назвав Місяць "сходинкою" до Марса.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив співробітникам своєї компанії xAI, що їй потрібен завод на Місяці для створення супутників зі штучним інтелектом і гігантська катапульта для запуску їх у космос.

Про це пише The New York Times.

Ця космічна катапульта мала б називатися mass driver і бути частиною місячного комплексу, який вироблятиме супутники для забезпечення обчислювальних потужностей AI компанії.

"Вам потрібно летіти на Місяць", — сказав Маск під час загальної зустрічі співробітників, яку почула The New York Times. За його словами, це допоможе xAI отримати більше потужностей, ніж інші компанії, для розвитку штучного інтелекту.

"Складно уявити, про що мислитиме інтелект такого масштабу, але буде надзвичайно цікаво побачити, як це станеться", — додав він.

Під час виступу Маск назвав Місяць "сходинкою" до Марса. Спочатку, за його словами, компанія створить "самодостатнє місто на Місяці", потім вирушить на Марс, а зрештою досліджуватиме зоряні системи в пошуках інопланетян.

місяцьМарсІлон Маскштучний інтелектсупутники

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється