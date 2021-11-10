Албанія оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики: що сталось
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.
Надзвичайний стан надасть уряду більше свободи щодо державних витрат і забезпечення дотримання правил в галузі енергетики. Влада попередила громадян, що це не передбачає підвищення цін на енергоносії для албанських сімей або малого бізнесу.
В країні оголосили про деякі заходи, які дозволять уникнути проблем для найбільш уразливих верств суспільства. Вони включають виплату 200 мільйонів євро державній енергетичній компанії протягом двох років.
Це, за словами прем'єр-міністра, запобігатиме зростанню цін в країні і гарантує безперебійне електропостачання для всіх албанців.
Нагадаємо, що енергетична криза в Європі посилюється з кожним днем - промисловість наближається до критичної точки, а деякі енергоємні підприємства тимчасово закривають виробництво через занадто дороге утримання.
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