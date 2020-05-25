ВІДПОЧИНОК НОВИНИНаразі в країні діють пом'якшені карантинні обмеження, які були одними з найбільш жорстких в Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Албанія поступово відкриває кордони і пляжі
Загальна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії в Албанії на 24 травня становить 998
Фото: з вільних джерел
Албанія з 1 червня відкриє сухопутні кордони з сусідніми країнами та почне відкривати пляжі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Наразі в країні діють пом'якшені карантинні обмеження, які були одними з найбільш жорстких в Європі. Зокрема, все ще діє нічна комендантська година в "червоних зонах", осередках розповсюдження коронавірусу. Там обмежено рух населення на вихідних та за межі свого району.
Загальна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії в Албанії на 24 травня становить 998. Померли 32 людини.
Нагадаємо, що Юнкер вважає нісенітницею закриття внутрішніх кордонів у ЄС
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 05 2020 12:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Кіровоградщині показали, який вигляд матиме заповідник "Чорний Ворон"
- ФОТО У ПАР з'явиться готель у поїзді на залізничному мосту
- ФОТО На Полтавщині квітне 200-річний Бузковий гай
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"