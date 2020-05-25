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Албанія поступово відкриває кордони і пляжі

Загальна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії в Албанії на 24 травня становить 998
Наразі в країні діють пом'якшені карантинні обмеження, які були одними з найбільш жорстких в Європі.
Албанія поступово відкриває кордони і пляжі Фото: з вільних джерел

Албанія з 1 червня відкриє сухопутні кордони з сусідніми країнами та почне відкривати пляжі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач". 

Наразі в країні діють пом'якшені карантинні обмеження, які були одними з найбільш жорстких в Європі. Зокрема, все ще діє нічна комендантська година в "червоних зонах", осередках розповсюдження коронавірусу. Там обмежено рух населення на вихідних та за межі свого району.

Загальна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії в Албанії на 24 травня становить 998. Померли 32 людини. 

Нагадаємо, що Юнкер вважає нісенітницею закриття внутрішніх кордонів у ЄС

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25 05 2020 12:41
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