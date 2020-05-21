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Юнкер вважає нісенітницею закриття внутрішніх кордонів у ЄС

Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами
"Вони закрили кордони, не думаючи про людей, які стануть жертвами такого довільного рішення… Це, звичайно, не було грандіозним проявом державної мудрості", - зазначив ексглава Єврокомісії.
Юнкер вважає нісенітницею закриття внутрішніх кордонів у ЄС Жан-Клод Юнкер / Фото: MIGnews

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив свою незгоду із закриттям внутрішніх кордонів по всій території ЄС, назвавши його нісенітницею. 

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому мовнику "Deutsche Welle", пише "Європейська правда".

Батьківщина Юнкера Люксембург особливо сильно постраждала від бар'єрів на кордонах.

"Це змусило десятки тисяч мандрівників, які перетинали німецький кордон, робити величезний об’їзд. Це була нісенітниця", - заявив Юнкер. 

"Вони закрили кордони, не думаючи про людей, які стануть жертвами такого довільного рішення… Це, звичайно, не було грандіозним проявом державної мудрості", - зазначив ексглава Єврокомісії.

Німеччина та Люксембург знову відкрили свій автомобільний кордон після двомісячного закриття через пандемію коронавірусу 16 травня.

Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.

Людям, які не є німцями і які не проживають постійно у країні, з середини березня дозволялося приїжджати до Німеччини тільки з поважної причини. Це стосувалося, наприклад, громадян ЄС, які подорожували через Німеччину в свою рідну країну, або водіїв вантажівок, які доставляють важливі товари. Крім того, в'їзд був можливий тільки через певні прикордонні переходи.

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21 05 2020 11:35
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