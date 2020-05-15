CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Німеччини планує пом'якшити обмеження для туристів з країн Шенгенської зони і Великобританії. Зокрема, вони не проходитимуть обов'язковий 14-денний карантин після в'їзду в країну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина пом'якшить обмеження для туристів з ЄС і Британії
Туристам з Шенгенської зони і Британії не потрібно буде проходити обов'язковий карантин
ukrinform.ua/
Про це повідомив представник міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Reuters, зазначає РБК - Україна.
При цьому для мандрівників із країн, які не входять в Євросоюз, як і раніше, діятиме обов'язковий двотижневий карантин.
"Німеччина пом'якшить пов'язані з коронавірусом карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають з Євросоюзу, Шенгенської зони і Великобританії", - йдеться в повідомленні.
Німеччина планує повністю відкрити кордони з 15 червня. При цьому ослаблення прикордонних обмежень почнеться вже в цю суботу, 16 травня.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 4 млн 546 тисяч 070 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 716 115, а померли — 303 863 людей.
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