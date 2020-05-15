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Німеччина пом'якшить обмеження для туристів з ЄС і Британії

Туристам з Шенгенської зони і Британії не потрібно буде проходити обов'язковий карантин
Уряд Німеччини планує пом'якшити обмеження для туристів з країн Шенгенської зони і Великобританії. Зокрема, вони не проходитимуть обов'язковий 14-денний карантин після в'їзду в країну.
Німеччина пом ukrinform.ua/

Про це повідомив представник міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Reuters, зазначає РБК - Україна.

При цьому для мандрівників із країн, які не входять в Євросоюз, як і раніше, діятиме обов'язковий двотижневий карантин.

"Німеччина пом'якшить пов'язані з коронавірусом карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають з Євросоюзу, Шенгенської зони і Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Німеччина планує повністю відкрити кордони з 15 червня. При цьому ослаблення прикордонних обмежень почнеться вже в цю суботу, 16 травня.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 4 млн 546 тисяч 070 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 716 115, а померли — 303 863 людей.

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15 05 2020 17:00
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