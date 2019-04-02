Альфонсо Куаррон отримав нагороду Гільдії режисерів США за фільм "Рома"
Нагорода Куарону була присуджена за "видатні досягнення в галузі режисури художнього фільму" в 2018 році, йдеться на сайті премії.
На головну премію також претендували: Бредлі Купер з картиною "Зірка народилася" (A Star Is Born), Спайк Лі, який зняв фільм "Чорний клановець" (BlacKkKlansman), Адам МакКей з фільмом "Влада" (Vice) і Пітер Фарреллі з картиною "Зелена книга" (Green Book).
В основі сюжету фільму "Рома" - історія життя звичайної сім'ї середнього класу в Мехіко на початку 1970-х років. Батько рідко буває вдома, мати виховує чотирьох дітей. Долю героїв переломлюють студентські заворушення під час католицького свята 10 червня 1971 року, коли демонстранти були розстріляні солдатами.
Приз в якості кращого режисера-дебютанта отримав комік Бо Бернем за фільм "Восьмий клас". Нагороду вручили і Бену Стіллеру за міні-серіал "Втеча з в'язниці Даннемора".
Кращим постановником документального кіно був визнаний Тім Уорлд за стрічку "Три однакових незнайомця".
На думку Гільдії режисерів США, кращий комедійний епізод зняв Білл Хейдер в серіалі "Баррі", а режисером кращого драматичного епізоду став Адам МакКей ("Спадкоємці").
Премія Гільдії режисерів Америки (англ. Directors Guild of America Award) - щорічна американська премія за видатні досягнення в галузі режисури кіно і телебачення. Нагорода заснована в 1948 році президентом Гільдії режисерів Джорджем Маршаллом.
Додамо, актори "Чорної пантери", "Богемної рапсодії" і "Зеленої книги" отримали премії Гільдії кіноакторів США.
Також, Національне товариство кінокритиків США презентувало список найкращих фільмів і акторських робіт 2018 року.
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