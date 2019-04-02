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Альфонсо Куаррон отримав нагороду Гільдії режисерів США за фільм "Рома"

Вручення премії відбулося в 71-й раз в Лос-Анджелесі
Мексиканський режисер Альфонсо Куарон отримав головну нагороду Гільдії режисерів США (Directors Guild of America Award) за фільм "Рома" (Roma).
Альфонсо Куаррон отримав нагороду Гільдії режисерів США за фільм "Рома" Фото: dga.org

Нагорода Куарону була присуджена за "видатні досягнення в галузі режисури художнього фільму" в 2018 році, йдеться на сайті премії.

На головну премію також претендували: Бредлі Купер з картиною "Зірка народилася" (A Star Is Born), Спайк Лі, який зняв фільм "Чорний клановець" (BlacKkKlansman), Адам МакКей з фільмом "Влада" (Vice) і Пітер Фарреллі з картиною "Зелена книга" (Green Book).

В основі сюжету фільму "Рома" - історія життя звичайної сім'ї середнього класу в Мехіко на початку 1970-х років. Батько рідко буває вдома, мати виховує чотирьох дітей. Долю героїв переломлюють студентські заворушення під час католицького свята 10 червня 1971 року, коли демонстранти були розстріляні солдатами.

Приз в якості кращого режисера-дебютанта отримав комік Бо Бернем за фільм "Восьмий клас". Нагороду вручили і Бену Стіллеру за міні-серіал "Втеча з в'язниці Даннемора".

Кращим постановником документального кіно був визнаний Тім Уорлд за стрічку "Три однакових незнайомця".

На думку Гільдії режисерів США, кращий комедійний епізод зняв Білл Хейдер в серіалі "Баррі", а режисером кращого драматичного епізоду став Адам МакКей ("Спадкоємці").

Премія Гільдії режисерів Америки (англ. Directors Guild of America Award) - щорічна американська премія за видатні досягнення в галузі режисури кіно і телебачення. Нагорода заснована в 1948 році президентом Гільдії режисерів Джорджем Маршаллом.

Додамо, актори "Чорної пантери", "Богемної рапсодії" і "Зеленої книги" отримали премії Гільдії кіноакторів США.

Також, Національне товариство кінокритиків США презентувало список найкращих фільмів і акторських робіт 2018 року.

 
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04 02 2019 12:32
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