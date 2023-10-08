Алієв пропонує Грузію для посередництва між Азербайджаном і Вірменією
Про це передає АЗЕРТАДЖ.
"Азербайджану вдалось відновити свою територіальну цілісність після операції проти невизнаного Нагірного Карабаху", - заявив Алієв у Тбілісі на пресконференції з грузинським прем’єром Іраклієм Гарібашвілі.
Він вважає, що тепер вони мають активно працювати над підписанням мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном.
"Якщо ми досягнемо в цьому успіху, і я на це сподіваюсь, то на Південному Кавказі виникне абсолютно нова політична ситуація", – сказав Алієв.
Лідер Азербайджану додав, що вітає посередницькі зусилля різних сторін для досягнення мирної угоди між Баку та Єреваном, якщо вони не односторонні й не упереджені.
Нагадаємо, що сьогодні президент Азербайджану неочікувано прибув в Грузію.