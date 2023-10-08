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Алієв пропонує Грузію для посередництва між Азербайджаном і Вірменією

08 жовтня 2023, 19:19
Алієв пропонує Грузію для посередництва між Азербайджаном і Вірменією
Фото: з вільних джерел
Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час візиту в Грузію сказав, що готовність до укладання мирної угоди між Баку і Єреваном, аби "встановити мир" на Південному Кавказі.

Про це передає АЗЕРТАДЖ.

"Азербайджану вдалось відновити свою територіальну цілісність після операції проти невизнаного Нагірного Карабаху", - заявив Алієв у Тбілісі на пресконференції з грузинським прем’єром Іраклієм Гарібашвілі.

Він вважає, що тепер вони мають активно працювати над підписанням мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. 

"Якщо ми досягнемо в цьому успіху, і я на це сподіваюсь, то на Південному Кавказі виникне абсолютно нова політична ситуація", – сказав Алієв.

Лідер Азербайджану додав, що вітає посередницькі зусилля різних сторін для досягнення мирної угоди між Баку та Єреваном, якщо вони не односторонні й не упереджені.

Нагадаємо, що сьогодні президент Азербайджану неочікувано прибув в Грузію.

 

ГрузіяВірменіяАзербайджанАлієв

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