Президент Азербайджану неочікувано прибув в Грузію
Мета візиту нараі невідома.
Про це написав сайт президента.
"Президент Азербайджану прибув на запрошення прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі", - написано на сайті.
Президентський літак сів в аеропорту Шота Руставелі в Тбілісі, азербайджанську делегацію зустрічав віце-прем’єр і міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі та інші посадовці.
В Грузії заявили, що в межах візиту Алієва заплановані переговори віч-на-віч із Гарібашвілі, після чого сторони зроблять офіційну заяву.
Грузинські ЗМІ обговорюють, чи зустрінеться президент Азербайджану з Саломе Зурабішвілі з огляду на те, що грузинська президентка має конфлікт в партії влади "Грузинська мрія".
Візит Алієва відбувається після того, як він проігнорував зустріч із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном в іспанській Гранаді.
Нагадаємо, що Вірменія і Азербайджан мали провести переговори за сприяння ЄС.