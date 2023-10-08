Президент Азербайджану неочікувано прибув в Грузію

Глава Азербайджану Ільхам Алієв сьогодні прибув з неоголошеним візитом до Грузії.

Мета візиту нараі невідома.

Про це написав сайт президента.

"Президент Азербайджану прибув на запрошення прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі", - написано на сайті.

Президентський літак сів в аеропорту Шота Руставелі в Тбілісі, азербайджанську делегацію зустрічав віце-прем’єр і міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі та інші посадовці.

В Грузії заявили, що в межах візиту Алієва заплановані переговори віч-на-віч із Гарібашвілі, після чого сторони зроблять офіційну заяву.

Грузинські ЗМІ обговорюють, чи зустрінеться президент Азербайджану з Саломе Зурабішвілі з огляду на те, що грузинська президентка має конфлікт в партії влади "Грузинська мрія".

Візит Алієва відбувається після того, як він проігнорував зустріч із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном в іспанській Гранаді.

Нагадаємо, що Вірменія і Азербайджан мали провести переговори за сприяння ЄС.