"Альтернатива для Німеччини" покарала депутатів за поїздку в росію

Під санкції потрапили депутати ландтагів Саксонії-Ангальт Ганс-Томас Тілшнайдер і Даніель Вальд, а також член парламенту Північного Рейну-Вестфалії Крістіан Блекс

Федеральний виконавчий комітет ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" оголосив попередження трьом депутатам регіональних парламентів, які вирушили в росію та мали намір відвідати "східну Україну".

Під санкції потрапили депутати ландтагів Саксонії-Ангальт Ганс-Томас Тілшнайдер і Даніель Вальд, а також член парламенту Північного Рейну-Вестфалії Крістіан Блекс. Попередження вважається офіційною санкцією щодо члена AfD, але на практиці не має безпосередніх наслідків.

У середині вересня парламентська група "Альтернативи для Німеччини" в Саксонії-Ангальт оголосила, що двоє її представників вирушили до росії й планують відвідати Україну, щоб "скласти власне враження про гуманітарну ситуацію".

Повідомлення викликало хвилю критики, оскільки поїздка не була узгоджена навіть із керівництвом партії AfD. Тому вже наступного дня депутати її скасували.

Як заявив Ганс-Томас Тілшнайдер, представники AfD зупинилися в російському Ростові, а на територію України так і не потрапили. Він також запевнив, що поїздка не оплачувалася російською стороною.

"Альтернатива для Німеччини" з початку вторгнення росії в Україну критикувала позицію німецького федерального уряду щодо допомоги Києву та виступала за діалог з рф. А проте, наприкінці червня в лавах AfD несподівано стався розкол, оскільки західнонімецькі делегати не погодилися з відсутністю слова "війна" в описі подій в Україні.

Через позицію AfD канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав її "партією росії".