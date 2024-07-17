Альтернативні кандидати демократів мають вищі рейтинги за Байдена у ключових штатах – опитування

Опитування на основі інтерв'ю з понад 15 тисяч виборців у семи ключових штатах свідчать, що альтернативні кандидати від Демократичної партії випереджають президента Байдена в середньому на три пункти.

Альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії, в тому числі віцепрезидентка Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден, серед виборців у семи ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів.

Про це свідчать результати закритого опитування демократів від BlueLabs Analytics, про які стало відомо Politico.

Опитування на основі інтерв'ю з понад 15 тисяч виборців у семи ключових штатах свідчать, що альтернативні кандидати від Демократичної партії випереджають президента Байдена в середньому на три пункти.

Практично кожен з кандидатів показує кращі результати, ніж Байден, зокрема й віцепрезидентка Камала Гарріс. Остання, утім, відстає від середнього показника інших альтернативних кандидатів.

Ці дані доводять, що найкращі шанси перемогти Трампа матиме новий кандидат від демократів, а не Джо Байден.

Потенційними кандидатами із найбільшою підтримкою є сенатор від Арізони Марк Келлі, губернатор Меріленду Вес Мур, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Мічигану Гретчен Вітмер. Усі четверо випередили Байдена приблизно на 5 пунктів у ключових штатах.

Ці дані підтверджують погляди деяких стратегів, що сліпе об'єднання демократів навколо Гарріс було б такою ж великою помилкою, як і сліпа підтримка переобрання Байдена. Майже вдвічі більше виборців вважають, що делегати повинні номінувати найкращого кандидата, а не обирати наступного в черзі.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.