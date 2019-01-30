Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Alyona Alyona відхрестилася від підтримки Порошенка на президентських виборах

За словами виконавиці, її заманили на президентський форум обманом
Реп-виконавиця Альона Савраненко, відома як Alyona Alyona, попросила не розцінювати її присутність на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" підтримку кандидатури Петра Порошенка не майбутніх президентських виборах.
Alyona Alyona відхрестилася від підтримки Порошенка на президентських виборах Фото: скріншот

За словами співачки, їй зателефонував голова Баришівської районної державної адміністрації і запросив на конференцію з участю педагогів, активістів та меценатів, які могли б надати благодійну допомогу дитячому садку, в якому Савраненко працювала вихователькою, інформує DT.ua.

Вона пояснила, що не хоче мати відношення до жодної з політичних сил, а на захід її заманили обманом.

"Я погодилася, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну капманию Петра Порошенка. Тому при першій же можливості покинула цей захід", - написала Alyona Alyona на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 29 січня.

На відеозаписі, опублікованому проектом "Схеми", видно, що під час виступу президента Alyona Alyona грала в гру на мобільному телефоні.

Альону Савраненко офіційно запросили на форум, запевнив голова Баришівської РДА Олег Левченко.

"Я рекомендував організаторам форуму запросити мою землячку. Я особисто передав їй запрошення, без якого на захід її б не пустила охорона. Більше того, завіз її у Києві до місця проведення форуму на власному автомобілі. Також в одному авто поверталися додому, в Баришівку, після завершення форуму. Дорогою обговорювали захід - говорили і про політику, і про розвиток культури", - цитує Левченка прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

Нагадаємо, 29 січня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на другий термін. За час незалежності України перемогти на других виборах вдалося тільки Леоніду Кучмі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2019 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.