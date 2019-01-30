Alyona Alyona відхрестилася від підтримки Порошенка на президентських виборах

Реп-виконавиця Альона Савраненко, відома як Alyona Alyona, попросила не розцінювати її присутність на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" підтримку кандидатури Петра Порошенка не майбутніх президентських виборах.

За словами співачки, їй зателефонував голова Баришівської районної державної адміністрації і запросив на конференцію з участю педагогів, активістів та меценатів, які могли б надати благодійну допомогу дитячому садку, в якому Савраненко працювала вихователькою, інформує DT.ua.

Вона пояснила, що не хоче мати відношення до жодної з політичних сил, а на захід її заманили обманом.

"Я погодилася, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну капманию Петра Порошенка. Тому при першій же можливості покинула цей захід", - написала Alyona Alyona на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 29 січня.

На відеозаписі, опублікованому проектом "Схеми", видно, що під час виступу президента Alyona Alyona грала в гру на мобільному телефоні.

Альону Савраненко офіційно запросили на форум, запевнив голова Баришівської РДА Олег Левченко.

"Я рекомендував організаторам форуму запросити мою землячку. Я особисто передав їй запрошення, без якого на захід її б не пустила охорона. Більше того, завіз її у Києві до місця проведення форуму на власному автомобілі. Також в одному авто поверталися додому, в Баришівку, після завершення форуму. Дорогою обговорювали захід - говорили і про політику, і про розвиток культури", - цитує Левченка прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

Нагадаємо, 29 січня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив про своє рішення балотуватися на другий термін. За час незалежності України перемогти на других виборах вдалося тільки Леоніду Кучмі.