Amazon купив 11 літаків Boeing для пришвидшення доставки

Компанія Amazon оголосила про свою першу купівлю 11 літаків Boeing 767-300 у авіакомпаній Delta (США) і WestJet (Канада), щоб збільшити свій флот для обслуговування клієнтів та доставки більшої кількості товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі компанії.

"Наша мета - продовжувати надавати послуги споживачам по всій території США - те, чого вони очікують від Amazon, і придбання власного літака є природним наступним кроком до цієї мети. Наявність у нашому зростаючому флоті поєднання орендованих і власних літаків дозволяє нам краще управляти операціями, що, в свою чергу, допомагає нам не відставати від виконання своїх обіцянок клієнтам", - сказала Сара Роудс, віцепрезидент Amazon Global Air.

Таким чином компанії вдалося придбати сім літаків у Delta і чотири літаки - у WestJet. Вони доєднаються до авіапарку Amazon до 2022 року. Усі їх переобладнають з пасажирських у вантажні літаки.

Це вперше, коли Amazon вирішив купити літаки для своїх вантажних перевезень, а не як раніше, взяти у лізинг.

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