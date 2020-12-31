Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Amazon купила стартап для подкастів Wondery

Вартість угоди становить близько 300 мільйонів
Компанія Amazon Джеффа Безоса придбала стартап для подкастів Wondery.
Amazon купила стартап для подкастів Wondery Wondery

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

За даними ЗМІ, вартість угоди становить близько 300 мільйонів доларів США. Водночас у Amazon відмовилися оголошувати деталі покупки.

Зазначається, що компанія Безоса ймовірно тепер планує завдяки Wondery створити конкурента для популярної компанії подкастів Spotify.

"Amazon Music запустив подкасти у вересні 2020 року, і разом із Wondery, ми сподіваємось прискорити ріст та еволюцію подкастів, пропонуючи новий контент ще більшій кількості слухачів по всьому світу, як ми це робимо з музикою", - йдеться у заяві Amazon.

Читайте також: Apple та TikTok заблокували додаток, що пропагував людні вечірки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2020 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.