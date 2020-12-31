ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Amazon Джеффа Безоса придбала стартап для подкастів Wondery.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Amazon купила стартап для подкастів Wondery
Вартість угоди становить близько 300 мільйонів
Wondery
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.
За даними ЗМІ, вартість угоди становить близько 300 мільйонів доларів США. Водночас у Amazon відмовилися оголошувати деталі покупки.
Зазначається, що компанія Безоса ймовірно тепер планує завдяки Wondery створити конкурента для популярної компанії подкастів Spotify.
"Amazon Music запустив подкасти у вересні 2020 року, і разом із Wondery, ми сподіваємось прискорити ріст та еволюцію подкастів, пропонуючи новий контент ще більшій кількості слухачів по всьому світу, як ми це робимо з музикою", - йдеться у заяві Amazon.
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