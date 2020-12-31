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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple та TikTok заблокували додаток, що пропагував людні вечірки

Соціальна мережа TikTok видалила обліковий запис популярного мобільного додатку Vybe Together, який рекламував масові новорічні вечірки.
Apple та TikTok заблокували додаток, що пропагував людні вечірки TikTok

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Business Insider.

“TikTok стверджує, що видалив обліковий запис Vybe Together, “секретного додатку для вечірок”, який використовував цю соціальну мережу для пропагування великої новорічної вечірки в Нью-Йорку, що порушувала протоколи безпеки COVID-19”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що зі свого магазину додаток видалив і Apple.

“Додаток Vybe Together, який вперше з’явився в App Store чотири місяці тому, був швидко видалений після того, як Business Insider зробив запит стосовно нього в Apple. Представник Apple не надав коментарів”, - стверджує видання. 

Business Insider додає, що Vybe Together пропагував у TikTok щотижневі “секретні вечірки” та використовував для цього відео масових скупчень людей, які розважалися у приміщенні й не носили масок. На момент видалення облікового запису із соцмережі, це відео переглянули майже 11 тисяч разів.

Водночас засновник Vybe Together заявив, що його компанія “не проводить великих небезпечних вечірок під час пандемії”.

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31 12 2020 10:35
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