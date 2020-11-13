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США «заморозили» обмеження на роботу TikTok

Міністерство торгівлі США призупинило своє попереднє рішення про заборону на діяльність китайської соціальної мережі TikTok на території Сполучених Штатів, яке мало набрати чинності 12 листопада.
США «заморозили» обмеження на роботу TikTok Фото: afp.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Міністерство торгівлі відклало імплементацію наказу, який мав набути чинності в четвер, і який забороняв би компаніям постачати послуги TikTok з надання інтернет-хостингу чи послуг із доставки контенту», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якби попереднє рішення Мінторгівлі набрало чинності, то це б унеможливило діяльність сервісу TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, на території Сполучених Штатів. Саме цього намагався досягнути діючий американський президент Дональд Трамп, який стверджував, що TikTok стежить за користувачами і передає інформацію спецслужбам КНР

Натомість за інформацією WSJ, нинішнє рішення Міністерства торгівлі із призупинення заборони на діяльність TikTok у країні зумовлено перемогою на виборах президента конкурента Трампа демократа Джо Байдена.

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13 11 2020 11:10
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