НОВИНИЄвропейський регулятор у сфері конфіденційності оштрафував онлайн-рітейлера Amazon на 887 мільйонів доларів за порушення, що стосуються реклами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Amazon оштрафували в Європі на майже 900 мільйонів доларів
Рішення, пов'язане з тим, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, засноване на суб'єктивних і неперевірених інтерпретаціях європейського закону про конфіденційність, запропонований штраф абсолютно не відповідає навіть подібної інтерпретації
Фото: AP
Про це пише CNBC.
Це найбільший в історії штраф, призначений за порушення закону Євросоюзу про захист даних. Amazon назвала рішення регулятора необгрунтованим і пообіцяла подати на нього апеляцію.
Також регулятор доручив Amazon переглянути ряд ділових практик, проте в повідомленні не уточнюється, про що саме йде мова.
"Рішення, пов'язане з тим, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, засноване на суб'єктивних і неперевірених інтерпретаціях європейського закону про конфіденційність, запропонований штраф абсолютно не відповідає навіть подібної інтерпретації", - повідомила компанія.
Сума підсумкового штрафу відповідає близько 4,2% чистого прибутку інтернет- рітейлера за 2020 рік, яка склала 21,3 млрд дол, і 0,2% виручки в розмірі 386 млрд дол.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 07 2021 16:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зеленський прибув із робочою поїздкою на Донеччину
- ВІДЕО Rocket Lab запустила супутник Космічних сил США
- ФОТО Пухлину мозку вперше вдалося зменшити за допомогою магнітного шолома
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles