Amazon виведе на орбіту понад 3 тисячі інтернет-супутників

Компанія Amazon отримала дозвіл на створення власної мережі супутникового інтернету і тепер у Starlink з’явиться конкурент.

Amazon отримала від Федеральної комісії з зв’язку (FCC) дозвіл на розгортання широкосмугових супутників Project Kuiper, про це пише Yahoo.

“Федеральна комісія зі зв’язку США затвердила план Amazon розгорнути та використовувати 3236 супутників зв’язку за умов дотримання певних умов, серед яких вжиття заходів для уникнення зіткнень на низькій навколоземній орбіті”, - йдеться в публікації.

Дозволу дає змогу Amazon розпочати розгортати сво сузір’я супутників з метою надання швидкісного інтернет-з’єднання користувачам по всьому світу.

Проте, державний регулятор вимагає від компанії упевнитися, що за 7 років супутники можна буде безпечно вивести з користування.

Перші супутники Project Kuiper будуть виведені на орбіту вже протягом найближчих місяців.