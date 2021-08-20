Amazon задумався про відкриття великих магазинів у США – ЗМІ

Очікується, що деякі з перших універмагів Amazon будуть розташовані в Огайо та Каліфорнії

Компанія Amazon планує відкрити кілька великих фізичних торгових точок у США на кшталт універмагів - для розширення продажів одягу, предметів домашнього вжитку та електроніки.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Очікується, що деякі з перших універмагів Amazon будуть розташовані в Огайо та Каліфорнії.

При цьому, площа нових магазинів складе близько 30 тис квадратних футів (близько 2800 кв. м).

За словами співрозмовників газети, не зрозуміло, які саме бренди будуть представлені в цих магазинах, проте, як очікується, важливе місце займатимуть продукти власних марок Amazon.

Під своїми брендами компанія продає в тому числі одяг, меблі та електронні пристрої.

За словами джерел видання, не йдеться про остаточні плани, вони можуть змінитися.

The Wall Street Journal нагадує, що Amazon відкрив свій перший традиційний магазин, точку продажу книг, в Сіетлі в 2015 році.

Як зазначає Bloomberg, новина про плани Amazon спровокувала падіння акцій інших великих американських рітейлерів, за яким, однак, було помірне відновлення.

Так, акції Walmart на мінімумі в ході торгів дешевшали на 0,7% до ціни закриття попередніх торгів, акції Target втрачали 1,3%, папери Best Buy падали на 1,23%, а акції Bed Bath&Beyond дешевшали на 3%.

Компанія Amazon прозвітувала про зростання доходу на 27% - до 113,08 млрд дол - це значне уповільнення порівняно з 2 кварталом 2020 року, коли дохід зріс на 41%.