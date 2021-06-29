НОВИНИЗастосунок для обміну зашифрованими повідомленнями Wickr, створений однойменною американською компанією у 2012 році, придбала компанія Amazon.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Amazon придбала конфіденційний месенджер
Підприємства та державні установи мають все більше бажання захистити власні комунікації у багатьох віддалених місцях
Фото:Techspot
Про це повідомляє Techspot.
Сума угоди не розголошується.
Wickr - це месенджер з технологією зашифрованого зв'язку з наскрізним шифруванням, подібний до WhatsApp та Signal.
У компанії Amazon, оголошуючи про придбання, зазначили, що потреба у безпечних комунікаціях збільшується, особливо з огляду на перехід до "гібридних" умов роботи через пандемію COVID-19.
"Підприємства та державні установи мають все більше бажання захистити власні комунікації у багатьох віддалених місцях", - зазначив віцепрезидент та директор з інформаційної безпеки компанії Amazon Стівен Шмідт.
Шмідт додав, що Wickr розробив найбільш безпечну технологію зв'язку з наскрізним шифруванням.
Нині застосунок Wickr використовується як державними компаніями, так і корпоративними.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 06 2021 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов до одеського порту
- ФОТО Китайське космічне управління опублікувало нові зображення з Марсу
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles