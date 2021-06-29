Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Amazon придбала конфіденційний месенджер

Підприємства та державні установи мають все більше бажання захистити власні комунікації у багатьох віддалених місцях
Застосунок для обміну зашифрованими повідомленнями Wickr, створений однойменною американською компанією у 2012 році, придбала компанія Amazon.
Amazon придбала конфіденційний месенджер Фото:Techspot
Про це повідомляє Techspot.
 
Сума угоди не розголошується.
 
Wickr - це месенджер з технологією зашифрованого зв'язку з наскрізним шифруванням, подібний до WhatsApp та Signal.
 
У компанії Amazon, оголошуючи про придбання, зазначили, що потреба у безпечних комунікаціях збільшується, особливо з огляду на перехід до "гібридних" умов роботи через пандемію COVID-19.
 
"Підприємства та державні установи мають все більше бажання захистити власні комунікації у багатьох віддалених місцях", - зазначив віцепрезидент та директор з інформаційної безпеки компанії Amazon Стівен Шмідт.
 
Шмідт додав, що Wickr розробив найбільш безпечну технологію зв'язку з наскрізним шифруванням.
 
Нині застосунок Wickr використовується як державними компаніями, так і корпоративними.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2021 13:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер

Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер'єрів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.