Amazon придбала конфіденційний месенджер

Підприємства та державні установи мають все більше бажання захистити власні комунікації у багатьох віддалених місцях

Застосунок для обміну зашифрованими повідомленнями Wickr, створений однойменною американською компанією у 2012 році, придбала компанія Amazon.

Сума угоди не розголошується.

Wickr - це месенджер з технологією зашифрованого зв'язку з наскрізним шифруванням, подібний до WhatsApp та Signal.

У компанії Amazon, оголошуючи про придбання, зазначили, що потреба у безпечних комунікаціях збільшується, особливо з огляду на перехід до "гібридних" умов роботи через пандемію COVID-19.

"Підприємства та державні установи мають все більше бажання захистити власні комунікації у багатьох віддалених місцях", - зазначив віцепрезидент та директор з інформаційної безпеки компанії Amazon Стівен Шмідт.

Шмідт додав, що Wickr розробив найбільш безпечну технологію зв'язку з наскрізним шифруванням.

Нині застосунок Wickr використовується як державними компаніями, так і корпоративними.