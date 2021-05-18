Amazon може придбати Metro-Goldwyn-Mayer за 9 мільярдів доларів

У разі, якщо угода відбудеться, стрімінґовий сервіс Amazon Prime зможе розширити свій контент чималою кількістю культових фільмів MGM Studios

Американський гігант Amazon веде перемовини щодо придбання голівудської студії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) за 9 мільярдів доларів - це дозволить значно посилити стрімінґовий сервіс компанії.

У разі, якщо угода відбудеться, стрімінґовий сервіс Amazon Prime зможе розширити свій контент чималою кількістю культових фільмів MGM Studios, повідомляє "Економічна правда". Стрічки студії охоплюють часи з "класичного" Голлівуду початку 20 століття до сьогодення.

До найбільших стрічок студії можна віднести "Чарівник країни Оз" Віктора Флемінґа та "Космічну Одісею" 2001 року Стенлі Кубрика. Віднедавна студія також займалася франшизою кіно про Джеймса Бонда, випустила серіал Оповідь служниці (2017).

Зазначається, що MGM Holdings, материнська компанія MGM Studios, шукала шляхи продажу студії з минулого року. Студія працює майже 100 років - з 1924 року.

Нагадаємо, що Безос продав акцій Amazon іще майже на $2 мільярди