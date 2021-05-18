Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Amazon може придбати Metro-Goldwyn-Mayer за 9 мільярдів доларів

У разі, якщо угода відбудеться, стрімінґовий сервіс Amazon Prime зможе розширити свій контент чималою кількістю культових фільмів MGM Studios
Американський гігант Amazon веде перемовини щодо придбання голівудської студії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) за 9 мільярдів доларів - це дозволить значно посилити стрімінґовий сервіс компанії.
Amazon може придбати Metro-Goldwyn-Mayer за 9 мільярдів доларів Фото: Media Business Reports

У разі, якщо угода відбудеться, стрімінґовий сервіс Amazon Prime зможе розширити свій контент чималою кількістю культових фільмів MGM Studios, повідомляє "Економічна правда". Стрічки студії охоплюють часи з "класичного" Голлівуду початку 20 століття до сьогодення. 

До найбільших стрічок студії можна віднести "Чарівник країни Оз" Віктора Флемінґа та "Космічну Одісею" 2001 року Стенлі Кубрика. Віднедавна студія також займалася франшизою кіно про Джеймса Бонда, випустила серіал Оповідь служниці (2017).

Зазначається, що MGM Holdings, материнська компанія MGM Studios, шукала шляхи продажу студії з минулого року. Студія працює майже 100 років - з 1924 року.

Нагадаємо, що Безос продав акцій Amazon іще майже на $2 мільярди

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2021 10:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки, - експерт

Влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки, - експерт

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.