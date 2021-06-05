БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбагатша людина у світі Джефф Безос продав акцій заснованої ним компанії Amazon на суму близько 1,95 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безос продав акцій Amazon іще майже на $2 мільярди
У лютому минулого року Безос продав акцій Amazon на суму близько 4,1 млрд доларів
Фото: AP
У понеділок Безос продав акцій на суму близько 1,27 млрд дол., а у вівторок ще на близько 684 млн доларів.
Представники Amazon поки що не прокоментували новину.
Зазначається, що у лютому минулого року Безос продав акцій Amazon на суму близько 4,1 млрд доларів та у листопаді 2020 року - на суму понад 3 млрд доларів.
Раніше засновник Amazon заявляв, що щороку продаватиме акції компанії на суму близько 1 мільярд доларів, аби інвестувати гроші у свою космічну компанію Blue Origin.
Нагадаємо, що генеральний директор компанії Amazon Джефф Безос у своєму листі до акціонерів залишив їм "останню" пораду, закликавши берегти свою самобутність.
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06 05 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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